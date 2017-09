Levar a moda e estilo de uma maneira diferente e fácil ao maior número de pessoas possível. Este é o objetivo do Blog do Jacó Vieira – Consultoria de imagem e estilo – que vem conquistando um grande número de acessos diariamente, principalmente daquelas pessoas que buscam descobrir seu estilo e melhorar sua autoestima, ou ainda o melhor uso do guarda-roupa.

Segundo ele, a ideia de criar um Blog, ou seja, um espaço para mostrar um pouco do mundo da moda nasceu de uma conversa em um salão de beleza.

“Certo dia, marquei salão aqui em minha cidade e enquanto aguardava o atendimento, comecei a conversar com uma moça que estava ao meu lado. Ela me disse que iria a uma festa, mas não sabia que roupa usar. Eu disse: “vou te ajudar”. Passados alguns dias, ela me ligou e marcamos um encontro, oportunidade que tive para ajudá-la na escolha do look. Ela me perguntou quanto seria o valor da consultoria. Olhei prá ela, sorri, mas ela insistiu e combinamos que ela me pagaria da próxima vez. Acabou que nos tornamos grandes amigos e me convidou para trabalhar com elea, para cuidar do look dela… Não pensei duas vezes e aceitei, pois amo moda. Desde então, ela vem apoiando minhas ideias, como o Canal Youtube, que era meu grande sonho. Não acreditava que pudesse dar certo. Mas ouvi os conselhos dela de que eu tinha o dom e, então, resolvi criar este Blog sobre moda e tendência, com looks do dia, tutoriais e lançamentos. Gosto de me vestir bem. Mas todo mundo sabe que hoje em dia tudo está muito caro, e por isso, quero passar prá pessoas como é possível se vestir bem, com pouco dinheiro”, disse Jacó Vieira.

Para saber mais, acesse: www.jacovieira.com.br